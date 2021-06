Vierzon inaugure la 7ème étape du Tour de France

Les 2 juillet Vierzon est ville départ du Tour de France. Ces 5 et 6 juin, elle a inauguré une partie du parcours. Deux jours de festivités où les cyclistes amateurs ont pu tester eux-même le tracé de la septième étape.

C'était la Fête du Tour tout ce week-end dans les 19 communes du Cher sur le tracé de la septième étape de la grande Boucle le 2 juillet prochain entre Vierzon et Le Creusot. Des festivités étaient organisées tout le week-end et les cyclistes ont pu se frotter à une partie du parcours qu'emprunteront les coureurs.

La plus longue étape du Tour depuis 21 ans (249 kilomètres) partira le 2 juillet du centre de Vierzon et cheminera près de 90 kilomètres dans le Cher avant de rejoindre la Bourgogne. C'est aussi la première fois que Vierzon est ville départ, c'est donc en fanfare qu'elle a inauguré le début du parcours tout ce week-end.

Si moi j'y arrive, pour eux ce sera facile" Syrine, 8 ans

Plusieurs dizaines de cyclistes ont enfilé non pas le maillot jaune mais un gilet jaune ce dimanche 5 juin pour prendre le départ de la course inaugulare de la septième étape. Plusieurs trajets étaient proposés pour se frotter en famille au début du parcours. Syrine, son papa et ses deux soeurs, ont roulé 14 kilomètres, une part de tarte reconnait la fillette "c'est plat, si moi j'y arrive, pour eux ce sera facile".

"J'ai vu des canards, des oies et entendu des grenouilles", décrit Syrine qui espère que le cadre plaira autant aux coureurs professionnels qu'à elle. _"C'est aussi une bonne façon de redécouvrir les routes du secteu_r, constate son papa. On se met seulement au vélo, ça nous fait découvrir des coins".

"Cette effervescence nous manquait, sourit Marie-Hélène, cyliste confirmée de 73 ans. Depuis un an, nous ne faisons plus de grandes balades comme celle-ci. Le Tour va nous redonner de la vie, et nous somme très fières de le recevoir".