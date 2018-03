Vierzon, France

La formation Quickstep s'était pourtant mise aux avant-postes pour le dernier kilomètre, Julian Alaphilippe, était bien placé mais les derniers 800 mètres, après le virage sur cette côte de la Noue, ne se sont pas déroulés comme le coureur berrichon l'aurait espéré : " Le peloton a pris le temps aujourd'hui mais le final a été très nerveux. Je ne sais pas ce qui s'est passé après le virage mais j'ai pris trop d'avance sur mes coéquipiers pour le sprint final. "

La ville de Vierzon avait organisé un défilé avec des associations de la ville : ici les pom-pom grils, les Medleay'dies, championnes d'Europe. © Radio France - Michel Benoit

Elia Viviani, coéquipier de Quickstep termine quand même second et Julian Alaphilippe préserve l'essentiel : il gagne deux places au général, 4éme à 10 secondes du leader. Le coureur berrichon a grappillé 3 secondes de bonifications dans les sprints intermédiaires et attend beaucoup de cette étape aujourd'hui entre Bourges et Chatel-Guyon (210 km) : "Ce sont des routes que je connais bien puisque je m'y entraîne et ça fait toujours plaisir de pédaler dans sa région d'origine sous les encouragements de ses amis." Des proches de Julian Alaphilippe étaient évidemment à l'arrivée à Vierzon : son oncle de Bourges, Raymond Alaphilippe : "C'est vraiment un bon gars. Le succès lui est pas monté à la tête. Julian est resté le même. Je lui ai claqué une bise mais on se verra plus longtemps avant le départ à Bourges. C'est sûr, cette année, Julian est affûté comme jamais. Il a maigri par rapport à l'an dernier et c'est bon signe pour la course !". Même si le moral n'y est pas forcément puisque le père du champion berrichon a été hospitalisé... C'est surtout demain dans le contre le montre individuel du côte de St-Etienne que Julian Alaphilippe tentera de faire la différence.

Démonstration sur la ligne d'arrivée du club de gymnastique de Vierzon...Ca vole haut ! © Radio France - Michel Benoit

Classement de la 2e étape de Paris-Nice, disputée lundi entre Orsonville et Vierzon: 1. Dylan Groenewegen (NED/LNL) les 187,5 km en 4 h 51:31. (moyenne: 38,591 km/h) 2. Elia Viviani (ITA/QST) à 0. 3. André Greipel (GER/LOT) 0. 4. Phil Bauhaus (GER/SUN) 0. 5. Arnaud Démare (FRA/FDJ) 0. 6. Mike Teunissen (NED/SUN) 0. 7. Alexander Kristoff (NOR/EAU) 0. 8. Jempy Drücker (LUX/BMC) 0. 9. John Degenkolb (GER/TRE) 0. 10. Iván García (ESP/BAH) 0. 11. Sam Bennett (EIR/BOR) 0. 12. Nacer Bouhanni (FRA/COF) 0. 13. Julian Alaphilippe (FRA/QST) 0. 14. Heinrich Haussler (AUS/BAH) 0. 15. Tony Gallopin (FRA/ALM) 0.

Classement général de Paris-Nice après la 2e étape, lundi à Vierzon: 1. Arnaud Démare (FRA/FDJ) 7 h 58:57. 2. Gorka Izagirre (ESP/BAH) à 7. 3. Christophe Laporte (FRA/COF) 8. 4. Julian Alaphilippe (FRA/QST) 10. 5. Mike Teunissen (NED/SUN) 13. 6. Tim Wellens (BEL/LOT) 13. 7. Tony Gallopin (FRA/ALM) 15. 8. Esteban Chaves (COL/MIT) 15. 9. Ion Izagirre (ESP/BAH) 15. 10. Heinrich Haussler (AUS/BAH) 15. 11. Luis Leon Sanchez (ESP/AST) 15. 12. Marc Soler (ESP/MOV) 15. 13. John Degenkolb (GER/TRE) 15. 14. Wouter Poels (NED/SKY) 15. 15. Carlos Barbero (ESP/MOV) 15.