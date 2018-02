Dans un peu moins d'un mois, ce sera le 5 mars, Vierzon accueillera l'arrivée de la 2éme étape de Paris/Nice, la première course par étapes de la saison cycliste. Christian Prudhomme, directeur de du Tour de France et de Paris/Nice était justement à Vierzon ce mercredi.

Vierzon, France

Une arrivée sans doute réservée aux sprinteurs puisqu'elle se fera en haut de l'avenue du 14 juillet à Vierzon, après avoir traversé la Beauce puis la Sologne.

L'Avenue du 14 Juillet à Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Mais attention il faudra être très puissant pour s'imposer au bout de cette ligne droite de près d'un km, dont les 400 derniers mètres montent à environ 5 %. Pour Nicolas Sansu, maire de Vierzon et fan de vélo, il est logique que la victoire du jour se joue à cet endroit : "L'avenue du 14 juillet est bien connue dans le monde cycliste, puisque _c'est l'arrivée de Paris/Vierzon_. ASO, l'organisateur de Paris/Nice voulait que ça se fasse là puisque l'avenue est large, elle présente tous les éléments de sécurité, et ils voulaient une arrivée un peu difficile".

Les jeunes du club cycliste de Vierzon étaient conviés à la présentation de cette deuximé étape de Paris/Nice © Radio France - Michel Benoit

Les coureurs pourront grappiller quelques secondes de bonification au sprint de St Georges sur la Pré à 15 km de l'arrivée. Des secondes qui peuvent avoir leur importance quand on sait que l'an dernier, Henao s'est imposé à Nice avec seulement deux secondes d'avance sur Contador. Pour Christian Prudhomme, directeur d'Amaury Sport Organisation, Paris/Nice, c'est une course à la Hitchcock : " 2 secondes l'an dernier, 4 secondes, encore au détriment de Contador, il y a deux ans, sur Paris/Nice, il y a souvent des retournements de situation le weekend final et _chaque seconde compte_., y compris sur cette arrivée à Vierzon".

Le parcours qu'empruntera le peloton dans Vierzon © Radio France - Michel Benoit

La ville compte bien animer cette ligne d'arrivée. Un effort sera mis sur les démonstrations visuelles pour que l'hélicoptère de la télévision puisse les reprendre en images. Une arrivée facturée 42.000 euros mais la ville de Vierzon bénéficiera de 30.000 euros d'aides du conseil régional, du département et de la communauté de communes.

Le maire Nicolas Sansu espère un bel engouement populaire le 5 mars à Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Une présentation qui se fait le jour où on apprend que Chris Froome fera sa rentrée sur la Ruta del Sol en Espagne, la semaine prochaine. Le champion Britannique dont la victoire sur la Vuelta, l'an dernier, est entachée par un contrôle anormal (trop de salbutamol dans ses analyses, un médicament utilisé contre l'asthme). Pour Christian Prudhomme, il est nécessaire d'éclaircir la réglementation : "Les régles sont trop compliquées et le grand public n'y comprend rien. Pourquoi ne pas interdire toute utilisation de médicament dans les épreuves ? Il faudrait supprimer les utilisations à usage thérapeutique. Mais attention, cela doit se faire dans tous les sports et pas seulement dans le cyclisme."

Orsonville / Vierzon, 2eme étape de Paris / Nice, le 5 mars (187 km). Le lendemain, la 3eme étape partira de Bourges, direction Chatel-Guyon.