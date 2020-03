Vincent Lavenu : "Fort possible que le Tour de France entre dans le programme de Romain (Bardet)"

Romain Bardet a joué la gagne ce vendredi sur la 6e et avant-dernière d'un Paris-Nice 2020 raccourci cette année à cause du coronavirus. Avant de craquer malheureusement en fin d'étape, remportée par le Belge Tiesj Benoot, 2e du général derrière l'Allemand Max Schachmann.

Une possibilité suite au report du Giro

Le Brivadois jouera encore certainement la victoire d'étape ce samedi entre Nice et l'arrivée finale à Valdeblore La Colmiane. Avant de préparer peut-être une nouvelle fois le Tour de France puisque le Giro est reporté. C'est ce que laisse entendre son manager Vincent Lavenu.

"L'annonce de report du Giro reforme le programme, pas seulement de Romain (Bardet) mais de tout le monde. Il est fort possible que le Tour de France entre dans son programme. Il est clair que cette année le tracé est favorable aux coureurs français, Romain mais aussi Thibault Pinot ou encore Julian Alaphilippe."

Aujourd'hui, tout est remis en cause de part les événements.

"Romain avait émis l'idée de partir sur le Tour d'Italie pour voir autre chose et parce que cela fait pas mal d'années qu'il est sur le Tour de France avec beaucoup de pression. Aujourd'hui, tout est remis en cause de part les événements. Et on s'adaptera avec tout ça."