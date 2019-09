Vincent Lavenu, manager d'AG2R - La Mondiale : "Pierre Latour peut finir sur le podium des mondiaux."

Chambéry, France

Deux coureurs de l'équipe cycliste chambérienne " AG2R - La Mondiale " sont sélectionnés pour les championnats du monde de cyclisme sur route à la fin du mois (29 septembre) en Angleterre dans le Yorkshire.

Dans la course en ligne, Tony Gallopin roulera pour Julian Alaphilippe qui vise le titre.

Pierre Latour lui s'aligne sur le contre-la-montre.

Le sélectionneur Thomas Voeckler a justifié les non-sélections de Romain Bardet, Thibault Pinot et Warren Barguil par un tracé qui n'était pas taillé pour leur profil de grimpeur.

Il reste dans cette sélection une place à attribuer dans les prochains jours.

"Pierre Latour est en forme ascendante"

Pour Vincent Lavenu le manager d'AG2R, "compte tenu du niveau de notre équipe qui fonctionne très bien, il est normal de retrouver deux sélectionnés. On espère même une place de plus puisque tout n'est pas attribué."

Vincent Lavenu estime qu'Alaphilippe, "avec ses qualités de puncheur" est taillé pour le titre individuel sur route. "Toute l'équipe, avec Tony, travaillera pour lui".

Quand on l'interroge sur les chances de Pierre Latour, le manager est optimiste. "Quand il est en forme il est capable de briller au plus haut niveau. L'an dernier, Pierre a été champion de France avec plus de deux minutes trente d'avance sur le second. Il vient de réaliser un très bon contre-la-montre sur le Tour d'Espagne. Il est en phase ascendante. Pourquoi pas réaliser un podium ?"

La Vuelta n'a pas encore livré son verdict. Pierre Latour était 24 ème au général avant la 11 ème étape. Apprenant sa sélection, sera-t'il tenté de lever le pied pour s'économiser ? Vincent Lavenu est catégorique : "Non, ça ne marche pas comme ça. Il vaut mieux continuer sur la dynamique. On a l'expérience de Gougeard qui avait bataillé tous les jours pour obtenir le gain de l'étape sur la Vuelta. Cela ne l'a pas empêché de faire dans la foulée un très bon contre-la-montre aux championnats du monde. ( 13 ème du contre-la-montre à Bergen en 2017) "

Quant à la non-sélection de Romain Bardet, il n'y a pas de surprise puisque "Romain a choisi d'arrêter sa saison, de couper à cause de la fatigue accumulée depuis des années."