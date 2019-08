Vincent Lavenu, manager de Romain Bardet : "C'était le moment de faire un break important"

Vincent Lavenu, le manager de la formation savoyarde AG2R La Mondiale et de Romain Bardet, explique à France Bleu pourquoi son leader arrête sa saison dès maintenant.

Brioude, France

L'équipe AG2R La Mondiale de Romain Bardet a annoncé vendredi à la mi-journée la fin de saison de son leader, vainqueur du maillot à pois de meilleure grimpeur du dernier Tour de France. Pour son manager Vincent Lavenu, le moment est venu pour le coureur de Brioude de faire un break.

"Le physique n'a pas été à la hauteur"

"L'ambition reste intacte. Il y a une petite déception en 2019 malgré le maillot à pois. Le physique n'était pas à la hauteur. C'était tout simplement le moment d'opérer un break important. Il va couper très tôt sa saison, se reposer pendant un mois et demi ce qu'il n'a jamais fait jusque là. Ce qui permettra à son corps de se refaire. Et comme il aura coupé très tôt, il risque de reprendre la saison très tôt, pourquoi pas dès l'Australie en janvier, course à laquelle il n'a jamais participé."

Quel programme la saison prochaine ?

Si le Brivadois est amené à reprendre la saison très tôt, dès le Tour d'Australie en janvier, rien n'est tranché quant à une participation au prochain Tour de France ou d'Italie.

"C'est difficile encore de le dire. Tout dépendra des tracés des épreuves, répond Vincent Lavenu. On sait que Romain a envie de découvrir de nouvelles courses. Ce sera une année olympique avec un circuit très difficile ou les Français auront certainement de grandes possibilités. Il sera prétendant à une sélection olympique et pourquoi pas à une victoire olympique."