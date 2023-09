Visite guidée du Musée du Vélo du Haut-Limousin à Arnac-la-Poste en compagnie de Jacques Beyly

Le musée de Jacques et Hélène Beyly est un véritable lieu de partage et de rencontre. De la draisienne de 1817 aux vélos de courses des années 80 : plongez au cœur du musée, c'est plonger à la rencontre des histoires d'hommes et de femmes.

Draisienne, Grand-Bi et Vélocipède: tous sont d'époque ! © Radio France - Héloïse Beausoleil

Passionnés, Jacques et Hélène Beyly vous dévoilent les secrets de l'histoire du vélo grâce à leur collection qui inclut quelques perles rares … et pour découvrir cet univers: rendez-vous à Arnac-la-Poste.

La visite commentée dure 1h30 avec un prix abordable.

Pour plus d'informations:

Jacques et Hélène Beyly pour le Musée du Vélo du Haut-Limousin à Arnac-la-Poste

Ouvert de 10 h à 18h du 15 juin jusqu'aux journées du patrimoine

06 63 67 91 78