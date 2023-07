Tour de France : Vitoria-Gasteiz se pare de jaune

Effervescence dans les rues piétonnes de la cité basque. À la veille du départ de la deuxième étape du Tour de France 2023 ce dimanche 2 juillet, la ville de Vitoria-Gasteiz ne veut pas laisser la vedette à son encombrante voisine Bilbao. La capitale de la province d'Alava s'est, elle aussi, drapée aux couleurs de la grande boucle avec, dans le centre-ville, de nombreuses animations autour de la petite reine.

La foule dans le centre ville de Vitoria-Gasteiz Ville © Radio France - Oihana Larzabal

L'Alliance Française

Un peu à l'écart du centre-ville se trouve le siège de l'alliance française de Vitoria-Gasteiz. D'octobre à mai, des cours de français y sont donnés à environ 200 personnes. Petits et grands. Des diplômes sont délivrés et des opérations pour promouvoir la langue française sont organisées tout au long de l'année. Ici aussi le Tour de France est regardé avec les yeux de Chimène. Nieves, la présidente de l'alliance, Djamel, l'un des professeurs, Luis, passionné de vélo, fan et sosie de son idole, le cycliste Marino Lejarreta et puis Xabier, lycéen de 16 ans, cycliste amateur et élève à l'alliance française.

L’Alliance Française fut créée en 1883 à Paris grâce à Paul Cambon et Pierre Foncin, autour de personnalités telles que Jules Verne, Louis Pasteur, Ferdinand de Lesseps, Armand Colin ou Jules Renan. Elle représente aujourd’hui le premier réseau culturel mondial, avec 20 centres en Espagne et 1.040 centres dans 136 pays sur les cinq continents.

Nieves, Djamel, Luis et Xavier devant le siège de l'Alliance Francaise à Vitoria-Gasteiz © Radio France - Paul Nicolaï

Luis, fan et sosie de Marino Lejarreta © Radio France - Paul Nicolaï

Centre ville aux couleurs de la grande boucle © Radio France - Oihana Larzabal