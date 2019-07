Vivez la dernière étape du Tour de France avec France Bleu Paris

Dès 15h, l’équipe de France Bleu Paris sera en direct du Village Départ à Rambouillet avec de nombreux invités. Et notamment, Christian Prudhomme, directeur du Tour de France depuis 2007 et Raymond Poulidor, « éternel second » qui en fait une légende du Tour de France.

Grâce à l’opération de l’Assemblée des Départements de France Au Tour des Fromages, à chaque étape un auditeur a remporté un plateau garni de fromages. Qui sera le gagnant ce dimanche ? A vous de jouer à l’antenne le 28 juillet entre 15h et 16h.

Ludovic Bisot, meilleur ouvrier de France, et patron de la boutique Tout un fromage à Rambouillet sera à nos côtés.

Ensuite dès le départ de la course, des points seront fait régulièrement.

Remise du Maillot Bleu

Depuis le début du Tour de France, France Bleu remet, au départ de chaque étape, le maillot bleu à un ancien coureur, directeur sportif ou acteur du Tour de France dans nos départements.

Le choix s’est porté pour cette dernière étape sur Tony Gallopin, membre de l'équipe AG2R La Mondiale depuis 2018.

L’arrivée du Tour de France

Enfin à partir de 19h, France Bleu vous propose une émission spéciale pour vivre l’arrivée sur les Champs Elysées comme s’y vous y étiez.

Arrivée prévue vers 21h30.