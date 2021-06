Vivez le Tour de France à Tours sur France Bleu Touraine !

Le Tour de France est de passage en Touraine ce jeudi 1er juillet, et vous allez le vivre avec France Bleu Touraine. Tracé, déroulé de l'étape, circulation, programme de l'évènement, invités sur l'antenne de votre radio, on vous dit tout sur le Tour à Tours !

C'est la 6ème étape du 108ème Tour de France qui s'élancera ce jeudi 1er juillet de Tours pour 160 km. Départ à 13 h 55 Place Anatole France, direction Amboise, et Chenonceau puis les coureurs feront ensuite un détour par le Loir-et-Cher en passant par le Zoo Parc de Beauval, avant de redescendre sur l'Indre pour une arrivée à Châteauroux entre 17 h 30 et 17 h 45.

Début des animations à Tours : 9h. Pas besoin de Pass Sanitaire pour y accéder, mais l'affluence sera limitée à 1000 personnes en simultanée et le port du masque sera obligatoire. Le Pont Wilson sera piétonnisé et parsemé de chalets pour découvrir des produits locaux. Des expositions seront proposées sur les quais de Loire. La bibliothèque municipale sera fermée. Prenez vos précautions !

Départ de la caravane : vers 11h50.

Départ du peloton : 13h50 précises

Des aménagements et déviations de circulation seront mis en place pour accéder aux hôpitaux et moyens de transport en commun.

La circulation du tramway sera interrompue le 1er juillet de 8h30 à 17h entre la « place Choiseul » et la « Gare de Tours »

Enfin, des traversées piétonnes sous contrôle seront possibles rue des Tanneurs (rond-point des Mariniers), Place Anatole France (près de la ligne de tram), avenue André Malraux (intersection rue Voltaire).

A Amboise aussi, il convient de noter quelques perturbations : le centre-ville sera réservé aux piétons du quai du Général de Gaulle à la rue Louis XII. Il sera également interdit de stationner votre véhicule sur la RD952, sur le quai du Général de Gaulle, ainsi que sur l'avenue des Martyrs de la Résistance, sur la place Saint-Denis, dans la rue Bretonneau, et sur l'avenue Emile Gounin.

Le Tour de France à Tours est à vivre sur France Bleu Touraine ! Il vous suffira d'allumer votre radio pour suivre, et vibrer avec les spectateurs comme si vous y étiez.

Ce jeudi 1er juillet, à 7h45 et 7h55, France Bleu Touraine recevra Christian Prudhomme, le patron du Tour de France et Emmanuel Denis, le Maire de Tours.

Puis, depuis le village du Tour de France, les journalistes de France Bleu Touraine vous feront vivre toute la matinée l'ambiance, les préparatifs, le départ de la caravane, puis du peloton, avec des invités sur place de 9h à midi.

Enfin, vous retrouverez Alain Gineste qui présentera notre jeu de l’été depuis le village du Tour avec des invités et 3 candidats parmi vous. Pour vous inscrire : 02 47 38 10 20.