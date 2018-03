Brest, France

Votre casse-croûte, votre crème solaire et vos lunettes de soleil sont prêts depuis longtemps - parce qu'il va faire très beau, c'est sûr -, vous voici fin prêt pour partir à la conquête du Graal de la caravane du Tour de France : le bob à carreaux rouge et blanc distribué par une célèbre marque de saucisson partenaire.

10 heures

Le village du Tour de France 2018 démarre ses animations au parc à chaînes, dont l'installation a débuté dès hier. Les bus des équipes sont garés tout près, quai de la douane. Il y a moyen de voir les coureurs, et peut-être de gratter un bidon...

11 heures

La caravane s'élance. Elle suit le tracé exact de la course. La rampe d'accès au port, puis l'avenue Roosevelt. La vue sur le château est magnifique. Puis, le peloton prend le boulevard des Français libres, mais pas le Pont de Recouvrance. Là, les deux cabines du Téléphérique (oui, oui, les 2) saluent le peloton. Puis, tout le monde emprunte une partie du boulevard Jean-Moulin, direction les rues Michelet et Duquesne, le long des Halles Saint-Louis. Et là, c'est : le bon plan. En arrivant place de la Liberté, les coureurs tournent à gauche et vont enchaîner plusieurs lignes droites sur l'avenue Foch, la rue Paul-Doumer et le boulevard Montaigne. Puis cap au Nord.

Il vous manque déjà du saucisson.

On est d'accord, c'est VOTRE cible ? © Maxppp - Joel Philippon / Le Progrès

11 heures 50

Coiffé de votre bob, et de tout ce que vous avez pu ramasser (de nouveaux saucissons peut-être ?), repliez-vous sur le port de commerce, où le podium de présentation des coureurs a commencé. Vainqueurs la veille à Quimper, les Fortuneo-Samsic sont acclamés, comme les locaux de Groupama-FDJ, David Gaudu et Olivier Le Gac (NDLR : cette dernière phrase n'est encore que fiction à l'heure où cette page est publiée).

13 heures

Au tour des coureurs de partir, laissant au loin les jets d'eau de l'Abeille Bourbon. Oui, ils n'avancent pas très vite, mais c'est normal, ce n'est que le départ fictif. Le départ réel sera donné à Bourg-Blanc, direction Guerlédan, 181 km plus loin.

De à peu près 13 heures 30 à à peu près 13 heures 38

Devant votre écran de télévision, des images familières : le Tour traverse Plouvien pour la première fois de son histoire. Une aubaine pour Christian Calvez, le maire de la commune, fana de vélo. Depuis des mois, il a mobilisé les associations et élèves de sa commune. Lui ont été proposés comme animations : une farandole de tracteurs, ou une transhumance de 150 moutons costumés (mais oui !). Le peloton traverse ensuite Loc-Brévalaire, Le Folgoët, Lesneven, Ploudaniel, Plounéventer et Ploudiry.

Bien plus tard dans l'après-midi

Le Tour, c'est bien. Vous espérez ne pas attendre, à nouveau, dix ans pour le revoir à Brest (accueillir un départ coûte 70.000 euros, NDLR). Alors pour prolonger la journée, vous vous rendez à Guerlédan où ce 12 juillet se termine par un festival "Le mur du son". Les Wampas sont sur scène.

Et définitivement, vous n'avez plus de saucisson.