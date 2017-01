Voici le profil de l'étape Prades-Andorre, sur la Vuelta 2017

Le tracé du Tour d'Espagne 2017 a été dévoilé ce jeudi soir à Madrid. Comme annoncé par France Bleu Roussillon dès mercredi matin, la troisième partira de Prades direction Andorre-la_Vieille. En voici les détails.

Ca ne sera pas la plus dure des étapes, mais ça sera la première où ça monte, trois jours seulement après le grand départ de Nîmes, le 19 août. L'organisation du Tour d'Espagne a détaillé ce jeudi soir à Madrid les 21 jours de course, dont le troisième, au départ de Prades.

Comme révélé mercredi matin par France Bleu Roussillon, la capitale du Conflent accueillera la troisième course cycliste mondiale (après le Tour de France et le Tour d'Italie).

Le village départ, avec les coureurs, les véhicules de course, les bus des équipes et les sponsors sera installé à la plaine Saint-Martin, près du contournement de Prades. Les coureurs en peloton feront un tour de ville, avant de prendre la direction d'Andorre-la-Vieille par la RN 116. Le départ réel de l'étape devrait être donné au niveau de Ria-Sirach.

Crochet par l'Espagne pour arriver en Andorre

Une fois arrivés à Saillagouse via le col de la Perche, la course devrait entrer en Espagne par Puigcerdà, et continuer jusqu'à la Seu d'Urgell, en passant par Bellver de Cerdanya. A La Seu, virage à droite pour rejoindre la Principauté.

Deux difficultés restent à ce moment là sur la route : le Coll de la Rabassa, et l'Alto de la Comella. Une étape plutôt courte, de "seulement" 158,5 km.