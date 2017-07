VTT : après son premier podium, Jordan Sarrou a de la suite dans les idées

Après le premier podium de sa carrière la semaine dernière en Andorre, Jordan Sarrou compte bien récidiver ce week-end en Suisse pour la quatrième étape de la Coupe du Monde VTT. Une bonne manière pour lui de préparer les championnats de France dans une semaine.

Jordan Sarrou a des jambes de feu en ce moment. La semaine dernière, lors de la troisième étape de la Coupe du Monde VTT en Andorre, le stéphanois a terminé 3e. Une première dans sa carrière. Du coup le cycliste compte bien récidiver ce week-end en Suisse à Lenzerheide pour la quatrième étape de la Coupe du Monde.

"Cela me motive encore plus. J'ai envie de mieux faire ce week-end. En plus je suis sur une forme ascendante. Il me faut être dorénavant lucide et concentré tout le temps et sur le long des circuits. J'espère que la forme est toujours là mais normalement cela ne disparaît pas comme ça. Chaque année je progresse et je suis de plus en plus régulier donc pourquoi pas un jour une victoire en Coupe du Monde ..."