VTT : Jordan Sarrou en favori aux championnats de France ?

Jordan Sarrou participe aux championnats de France de VTT qui commencent ce jeudi à Ploeuc L'Hermitage en Bretagne. Le Stéphanois est dans une bonne forme. Il a notamment terminé troisième d'une étape de Coupe du Monde en Andorre il y a deux semaines : une première dans sa carrière. En l'absence de Julien Absalon, le champion de France en titre, Jordan Sarrou fait partie des favoris pour gagner le maillot tricolore.

"Porter les couleurs de la France sur son dos ..." Copier

"J'y pense. Son absence laisse pas mal de chance pour une victoire. Après un championnat de France c'est toujours une épreuve spéciale et importante. Ce maillot il fait rêver car porter les couleurs de la France sur son dos, ça me ferait vraiment plaisir. Nous sommes trois ou quatre à pouvoir prétendre à la victoire. Le niveau en France est très homogène mais je vais donner tout mon possible pour être devant. Avec le maillot tricolore vous êtes tout de suite mieux aperçu sur le circuit ensuite. J'ai aussi l'impression que l'on est plus encouragé par les Français car ils reconnaissent ce maillot distinctif."

Jordan Sarrou disputera l'épreuve-relais des comités ce vendredi avant l'épreuve individuelle dimanche.