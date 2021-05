VTT : Jordan Sarrou en quête d'un ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo

Ils sont cinq français à postuler pour les deux billets tricolores pour les Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet - 08 août). Pour faire partie de l'aventure il faut engranger un maximum de points sur les deux prochaines manches de la Coupe du monde de VTT. Ce dimanche à Albstatd (Allemagne) et la semaine prochaine à Nove Mesto (République Tchèque).

"Je suis vraiment confiant explique Jordan Sarrou. J'ai de la pression mais c'est vraiment positif. Je n'ai pas l'impression de ne penser qu'à ces deux courses qui arrivent. C'est vrai que ce maillot (de champion du monde) me rend confiant. Je suis vraiment concentré sur ce que je dois faire".

Je me vois déjà à Tokyo - Jordan Sarrou

Son maillot arc-en-ciel n'offre au coureur de 28 ans aucun passe-droit. Pour autant il "se voit déjà à Tokyo. Je sais que la qualification n'est pas acquise mais j'ai en tête de performer ce week-end et le week-end prochain. Je suis concentré sur mes routines de course et j'ai prouvé que je savais me préparer pour atteindre des objectifs".