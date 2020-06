VTT : l'internationale et populaire Extrême-sur-Loue maintenue en 2020 à Ornans

Les contraintes sanitaires et économiques du coronavirus n'ont pas découragé les organisateurs du Vélo Club Ornans (Doubs) : leur Extrême-sur-Loue 2020 est bien maintenue les 3 et 4 octobre. Près de 2.000 VTTistes sont encore espérés au départ de cette 22e édition encore plus balisée cette année.

En Franche-Comté comme dans le reste de la France, beaucoup d’événements sportifs ou culturels ont d'ores et déjà été annulés pour cet été et même, certains, jusqu'à la fin de cette année. À cause des risques sanitaires et des conséquences économiques du coronavirus... Mais dans le Doubs, l'Extrême-sur-Loue 2020 aura bien lieu, le week end des 3 et 4 octobre, à Ornans et ses alentours !

La course VTT attire chaque automne environ 2.000 participants, en mêlant le gratin mondial de la discipline (manche de la coupe du monde "Marathon Series UCI") et les VTTistes "du dimanche". Et ses organisateurs du Vélo Club Ornans ont tout fait pour parvenir à maintenir cette 22e édition de l'Extrême-sur-Loue cette année !

Pour permettre, par la même occasion, de refaire tourner le commerce local : "les restaurateurs et les hébergeurs -gîtes, campings, hôtels- notamment de la Vallée de la Loue nous demandaient très régulièrement si on allait pouvoir maintenir ou pas, parce que c'est un vrai 'plus' chaque année pour l'économie de tout le secteur", rappelle également Bernard Marion, le fidèle patron de 'l'Extrême'.

Fidélité des partenaires financiers et adaptation sanitaire de l'organisation des courses

Condition sine qua non, le budget d'organisation a pu être bouclé. Grâce au soutien financier confirmé par les collectivités locales (Ville d'Ornans, Département du Doubs, Région Bourgogne Franche-Comté) mais, aussi, par les habituels partenaires privés -pourtant impactés par la crise pour certains- qui sont "essentiellement des commerçants et des entreprises du coin : on en a _même trouvé deux nouveaux_, c'est une preuve de la reconnaissance de la renommée de notre épreuve", précise Bernard Marion, soulagé et ravi également de pouvoir continuer à compter sur le soutien des 500 bénévoles -qui ont tous été sondés- dévoués chaque premier week end d'octobre à la bonne tenue de l'Extrême-sur-Loue.

Et, bien évidemment, tout a été pensé et adapté aussi pour garantir les bonnes conditions d’hygiène et de sécurité pour tous cette année encore plus que les autres. Ces 3 et 4 octobre, les organisateurs de l'Extrême-sur-Loue mettront en place notamment des départs successifs et non plus en masse pour les 9 distances proposées, dont 7 nouveaux parcours concoctés pour cette édition 2020. Tous les détails sont à retrouver sur le site internet de l'épreuve, où se font uniquement les inscriptions cette année.