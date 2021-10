VTT : "La fatigue se fait sentir mais la motivation est intacte" promet Jordan Sarrou avant le Roc d'Azur

La saison n'est pas encore tout à fait terminée pour Jordan Sarrou. L'Altiligérien est au départ ce dimanche 10 octobre de la course de VTT du Roc d'Azur à Fréjus dans le Var. Le tenant du titre vise une quatrième victoire dans l'une des courses les plus importantes de la planète. Avant cet évènement, il a répondu aux questions de France Bleu.

France Bleu : La saison a été très longue pour vous avec notamment les Jeux de Tokyo et la défense du maillot de champion du Monde ?

Jordan Sarrou : Oui, la saison a été extrêmement longue. Les courses ont démarré en février et mentalement c'est épuisant. Le fait d'être dans une année olympique, c'est aussi très énergivore. L'état de forme n'est pas optimal ces dernières semaines mais la motivation est toujours là. Le Roc d'Azur, j'aime venir ici. C'est un partage avec les partenaires, les fans et tout le monde du vélo et puis l'évènement n'avait pas eu lieu depuis deux ans. C'est sûr que je vais avoir besoin de repos pour recharger les batteries.

FB : C'est une fatigue générale ?

JS : Oui même si j'ai toujours des problèmes avec mon genou depuis ma chute lors de la reconnaissance de la course aux Jeux. Ce n'est pas sans conséquence. Cette douleur m'empêche de m'exprimer pleinement mais c'est plus une fatigue générale.

FB : Malgré la fatigue vous vouliez participer au Roc d'Azur ?

JS : Je suis compétiteur et j'aime courir. Je voulais aussi défendre mon titre au Roc d'Azur (obtenu en 2019). C'est un format de course (une grande boucle de 50 km) différent et c'est motivant de se frotter à un parcours "exotique". Comme d'habitude je vais tout donner.

FB : C'est l'envie aussi de terminer sur une bonne note avec un potentiel record au Roc ?

JS : _Oui, si je gagne je serai le premier à quatre victoires (il en est actuellement à trois tout comme Miguel Martinez). C'est anecdotique mais c'est vraiment sympa._

FB : Quelles seront les ambitions pour la saison prochaine ?

JS : 2020 a été une année enrichissante avec cette première participation aux Jeux. Déjà je veux souffler et faire le bilan mais l'an prochain j'ai à cœur de bien faire sur le championnat du monde car c'est en France donc c'est un évènement que je vais cocher, c'est clair !