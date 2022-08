VTT cross-country : la Française Pauline Ferrand-Prévot sacrée championne du monde, Loana Lecomte 4e aux Gets

La Française Pauline Ferrand-Prévot a été sacrée championne du monde de VTT cross-country aux Gets ce dimanche 28 août, tandis que sa compatriote, la Haut-Savoyarde Loana Lecomte, termine au pied du podium à l'issue d'une course difficile.

La Française Pauline Ferrand-Prévot a survolé l'épreuve de cross-country des Mondiaux de VTT, ce dimanche 28 août aux Gets ! A 30 ans, elle est sacrée championne du monde en cross-country pour la quatrième fois, égalant ainsi le record de la Norvégienne Gunn-Rita Dahle Flesjå. Vendredi, elle avait déjà remporté l'épreuve de short track des Mondiaux. Partie seule en tête dès le premier des six tours, elle a creusé l'écart (1min35) avec la Suissesse Jolanda Neff, deuxième.

"Je sais quels sont mes objectifs. J'ai eu un hiver très dur, il a fallu que je me reconstruise et aujourd'hui ça a payé." - Pauline Ferrand-Prévot

"Je suis super contente d'avoir fait tout ce travail et de remporter le titre", sourit Pauline Ferrand-Prévot, qui affiche aussi à son palmarès des titres de championne de monde de cyclisme sur route (2014) et de cyclo-cross (2015).

Loana Lecomte au pied du podium

Désillusion pour Loana Lecomte... Après avoir été sacrée championne d'Europe à Munich le 20 août dernier, la Haut-Savoyarde Loana Lecomte, s'est classée 4ème aux Gets, au pied du podium, à 3 min 27 de Pauline Ferrand Prévot. Pourtant favorite et en deuxième position au premier tour, l'Annécienne a vécu une course compliquée et a souffert sur son vélo.

"Je suis fière de moi, de m'être battue jusqu'au bout. Dès le premier tour, je ne me suis pas sentie bien, j'avais envie d'abandonner." - Loana Lecomte

"J'ai réussi à me remobiliser, c'était dans la tête, et je suis très contente que Pauline ramène le titre." Pauline Ferrand-Prévot, qui a justement passé la semaine avec sa compatriote Loana : "Loana est toute jeune, pour moi c'est vraiment la reine en ce moment du VTT mondial. Aujourd'hui c'est moi qui ai le titre mais sur la régularité, Loana a été beaucoup plus complète cette année. Elle a un grand avenir devant elle."

Line Burquier sacrée chez les espoirs

Plus tôt dans la journée, Line Burquier, la jeune Haut-Savoyarde de 19 ans, originaire de Saint-Paul-en-Chablais, est montée sur la première marche du podium en cross-country, dans la catégorie espoirs, un an après avoir obtenu le titre en juniors.

Une belle moisson de médailles pour la France aux championnats du monde de VTT devant des milliers de spectateurs. L'équipe de France a remporté 12 médailles dont 5 en or, aussi bien qu’à Val di Sole en Italie l'an dernier.