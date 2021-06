VTT - Le coureur de Naours Geoffrey Leturcq retenu pour la Coupe du Monde espoirs en Autriche

Depuis l'annonce de sa sélection fin mai, Geoffrey Leturcq est encore sur un petit nuage. "C'est une vraie surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Quand j'ai reçu le mail du sélectionneur Matthieu Nadal, cela a été beaucoup de joie pour moi et mes proches. Porter le maillot de l'équipe de France sur une grosse course comme une manche de Coupe du Monde c'est un honneur!"

"Un peu d'appréhensions"

A 21 ans, cet étudiant en STAPS (Fac de Sports), domicilié depuis toujours dans le village de Naours au nord d'Amiens, va donc tenter de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière en se frottant le dimanche 13 juin à Leogang en Autriche aux meilleurs pilotes mondiaux de moins de 23 ans. "J'ai un peu d'appréhensions mais je ne me mets pas la pression, je ne fixe pas d'autre objectif que de prendre du plaisir, donner mon maximum, engranger un maximum d'expérience, et le reste suivra..."

Une passion transmise par son père

Le reste suivra, comme c'est le cas depuis que Geoffrey Leturcq a pris goût au VTT à l'âge de 14 ans. "Je m'y suis mis un peu tard, mais avant je faisais du BMX Race, et puis à force de voir mon père partir en VTT le dimanche matin avec ses copains, j'ai suivi, et c'est devenu une passion transmise de père en fils". Sauf que le fils commence à se faire un nom et un petit palmarès : deux titres de champion des Hauts-de-France, un titre de champion d'Ile-de-France, deux podiums en Coupe de France en espoirs amateurs, sans oublier de bonnes performances en Belgique ou aux Pays-Bas. "C'est du VTT cross-country format olympique, une discipline d'environ 1h30 sur un circuit de cinq kilomètres. C'est physique! On est à bloc du début à la fin!"

Geoffrey Leturcq licencié à Château-Thierry "faute de structures dédiées aux VTT dans la Somme" - GL

Des compétitions que Geoffrey Leturcq dispute depuis 2020 sous le maillot de l'Etoile Cycliste de Château-Thierry. "Le problème est qu'il n'y a pas de structure dédiée au VTT dans la Somme. Alors quand le Team Manager de Château-Thierry m'a contacté c'était comme une évidence. L'encadrement et les mécanos sont "top". C'est vraiment une très bonne équipe. A distance mon entraîneur me fait un planning d'entraînement en fonction des objectifs de courses, je roule pratiquement tous les jours, autour de Naours et vers le nord jusqu'à Auxi-le-Château. Mais l'endroit où j'adore m'entraîner c'est dans le Var à La Londe-les-Maures entre le Lavandou et Hyères. Là-bas techniquement en VTT, même sur route, c'est que du plaisir et il y a de quoi travailler."

Ecoutez Geoffrey LETURCQ Copier

La Creuse avant l'Autriche

En attendant de goûter à sa première manche de Coupe du Monde le dimanche 13 juin en Autriche, Geoffrey Leturcq lance véritablement sa saison ce week-end avec l'ouverture de la Coupe de France Elite à Guéret dans la Creuse.