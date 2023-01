Vuelta 2023 : Aubisque, Tourmalet et un départ de Sauveterre-de-Béarn

Le parcours du Tour d'Espagne 2023, passera en septembre prochain par les Pyrénées béarnaises et bigourdanes. La Vuelta, fidèle à sa réputation de course de grimpeurs empruntera les cols d'Aubisque, du Tourmalet et de la Hourcère avec un départ d'étape à Sauveterre-de-Béarn.