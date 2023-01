Vuelta 2023 : le départ à Sauveterre-de-Béarn est "une fierté" pour Cyril Barthe

La Vuelta passera par les Pyrénées béarnaises et bigourdanes en septembre prochain. La 13e étape de 135km sera au départ de Formigal-Huesca la Magia le 8 septembre, avec plus de 4.000 mètres d'ascension. Le lendemain, la 14ème étape de 162 km qui passera par Làas et le col de la Hourcère, débutera de Sauveterre-de-Béarn, la patrie de Cyril Barthe.

ⓘ Publicité

Le village "où je me suis construit"

"Je ne m'y attendais pas du tout, c'est une fierté, témoigne le coureur de 26 ans sur France Bleu Béarn Bigorre. Depuis tout petit, je suis là-bas, c'est le village où j'ai joué au tennis et au rugby, c'est là-bas que je me suis construit." Le Basco-Béarnais sera très attentif à l'étape précédente, "très musclée", avec une arrivée au col du Tourmalet, "un col mythique, ça se jouera à la pédale pour la victoire".

Cyril Barthe était en contrat avec l'équipe B&B Hôtels mais l'équipe a disparu au début du mois de décembre. Le coureur a rejoint dans la foulée une équipe espagnole , la Burgos-BH. Aura-t-on la chance de le voir sur la Vuelta cette année ? "Je l'espère, ça motive à se dépasser et à faire de gros résultats en amont car c'est une équipe en deuxième division, ils doivent donc être invités par la Vuelta pour y participer."

Une sélection possible d'ici le mois d'avril

Une participation de Cyril Barthe est possible car la Burgos-BH est sélectionnée pour la Vuelta depuis deux années consécutives. "J'espère que la troisième sera aussi la bonne, mais ça devra se faire d'abord par des résultats en début de saison", confie Cyril Barthe. L'équipe espagnole pourrait être fixée d'ici le mois d'avril.