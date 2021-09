Vuelta : à 23 ans, le coureur AG2R-Citroën Clément Champoussin remporte la vingtième étape

Le jeune coureur de 23 ans Clément Champoussin (AG2R-Citroën) remporte une étape de prestige ce samedi sur la 20ème étape de la Vuelta en Espagne. Une grande et belle victoire, sa première en pro et qui plus est sur un Grand Tour.