Vuelta : deux cols fermés au public au Pays Basque

En raison de la situation sanitaire, le gouvernement basque et l'organisation de la Vuelta ont décidé de fermer deux cols au public. Il s'agit du col d'Arrate (1ère étape) et du col d'Orduña (7ème étape).

Simon Yates (en rouge) et ses adversaires lors du passage de la Vuelta au Pays Basque en 2018

C'est sans doute une grosse déception pour tous les fans de cyclisme au Pays Basque. Le gouvernement basque et l'organisation de la Vuelta ont conjointement décidé de fermer l'accès aux cols d'Arrate et d'Orduña, prévus respectivement lors de la première et septième étape du Tour d'Espagne (20 octobre - 8 novembre).

Les autorités basques estiment que la situation épidémiologique actuelle ne permet pas de réunir "les conditions appropriées pour envisager la présence de public", ajoutant que la typographie des deux cols rend "extrêmement difficile" le contrôle du respect de la distanciation sociale.

La déception est d'autant plus grande pour ceux qui envisageaient d'aller au col d'Arrate, montée finale de la première étape entre Irun et Eibar.