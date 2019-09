Vuelta : revivez en photos et vidéos l'étape entre Jurançon et Pau

36,2 kilomètres pour les faire souffrir. Partis de la place du Junqué à Jurançon, puis passés par Gan, Saint-Faust, Laroin puis Pau pour arriver place de Verdun, les coureurs n'ont pas eu le temps de profiter des paysages.

Le Bigourdan de la Groupame-FDJ, Bruno Armirail, boosté par des supporters bigourdans déchaînés, a bouclé le parcours en 48 minutes et 41 secondes, à une minute trente à peine du vainqueur du jour.

Le coureur de Euskadi-Murias Cyril Barthe, originaire de Sauveterre-de-Béarn, a lui terminé 102e, mais pas spécialiste de la discipline, "le temps est anecdotique". Il a lui aussi pu profiter de la ferveur de ses proches sur le parcours.

On est satisfait, et on espère revenir dans les prochaines années au mois d'août

— Charles Ojalvo, coordinateur de la Vuelta