Vuelta : Romain Bardet pour le plaisir et un peu plus si possible

Pour la première fois de sa carrière, Romain Bardet va courir deux grands tours la même année : après sa 3e place sur le Tour de France il y a un mois, l'Altiligérien est au départ de la Vuelta ce samedi.

Il s'agira d'un Tour d'Espagne à l'ambiance forcément particulière après les attentats qui ont touché le pays ces dernières heures même si la course part de l'Hexagone cette année. C'est la ville de Nimes qui accueille ce samedi un contre la montre de 14 kilomètres. Un exercice qui n'est pas le fort de Romain Bardet mais il aura l'occasion de s'illustrer un peu plus tard dans cette course, notamment sur les reliefs. Le natif de Brioude tout sourire au micro France Bleu ce vendredi : "J'ai été très bien accueilli ici. Je suis Auvergnat donc je viens presque en voisin. Je suis venu en voiture. Ma famille est ici et on profite de ce grand départ de ce Tour d'Espagne proche de la maison et c'est vraiment un plaisir d'être ici."

Ce départ à Nimes est une occasion pour le Brivadois de mesurer sa popularité grandissante et surfer sur une saison quoiqu'il arrive déjà réussie. "L'ambition c'est d'être là pour des victoires d'étape" explique le coureur AG2R, "me faire plaisir et continuer sur la vague de succès du Tour de France" .