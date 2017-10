Warren Barguil se marie!

Après ses belles performances cette saison, le coureur cycliste Warren Barguil s'apprête à prendre un petit mois de vacances, avant de repartir à l'entraînement avec sa nouvelle formation, Fortunéo-Oscaro à la mi-novembre. Il va d'ailleurs profiter de ce break pour se marier!

Cette fois-ci la saison cycliste est bel est bien terminée pour Warren Barguil. A partir du lundi 16 octobre, le coureur rangera son vélo au garage, pour prendre un petit mois de vacances, après une saison éclatante. Le Breton a terminé 10e du tour de France, endossant par la même occasion le maillot à pois. Il a aussi été 8e du Paris-Nice, et 6e de la Flèche Wallonne.

Warren Barguil va ranger le vélo jusqu'à mi-novembre. © Radio France - Camille André

"Pour moi c'est une super saison, même si j'aurais voulu faire mieux sur la fin, a expliqué Warren Barguil, avant de préciser : sur des courses d'un jour comme le tour de Lombardie, quand on n'est pas à 100%, on le paye tout de suite". Le Breton a en effet participé à sa dernière compétition samedi 7 octobre. Il a obtenu une 34e place un peu décevante sur cette course italienne.

Un petit pincement au moment de quitter Sunweb

Ce rendez-vous était aussi le dernier que Warren Barguil devait disputer sous le maillot de Sunweb, la formation pour laquelle il courait depuis cinq ans. Il a reconnu avoir un petit pincement au cœur: "ça me fait bizarre de partir, de devoir dire au revoir à certains coureurs ou membres du staff avec qui j'avais beaucoup d'affinités", déclare-t-il.

"je n'ai pas que des copains sur le vélo. Avec mes nouveaux coéquipiers de fortuneo il va falloir apprendre à se connaître" @WarrenBarguilpic.twitter.com/72r9W7RGqu — Camille André (@camilleandre1) October 10, 2017

Le mois prochain, le nouveau chouchou du public français rejoindra une nouvelle équipe: Fortuneo-oscaro. Bien que le coureur breton s'apprête à retrouver quelques proches, comme Jérémy Maison ou Amaël Moisnard, il a laissé entendre qu'il faudrait peut-être dépasser quelques a priori avec certains de ses nouveaux coéquipiers. "Je n'ai pas que des copains sur le vélo, reconnait-il en souriant, je ne suis pas là pour faire des cadeaux aux coureurs des autres équipes. Donc là, il faudra qu'on apprenne à se connaître avec certains de mes coéquipiers "

Warren Barguil a plus de pression pour son mariage que pour le vélo!

Son intégration dans cette nouvelle équipe n'est de toute façon pas ce qui préoccupe le plus Warren Barguil pour le moment. Le cycliste a un sujet d’inquiétude qui n'a rien à voir avec ses objectifs sportifs: il va se marier dans deux semaines: "J'ai plus de pression pour mon mariage que pour mes futures courses", plaisante-t-il. L'heureuse élue s'appelle Gabrielle. Mais le sportif refuse d'en dire plus: "le lieu de la cérémonie, c'est top secret!" nous a-t-il glissé.