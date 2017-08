Cyclisme | Warren Barguil exclu de la Vuelta par son équipe

L'un des meilleurs grimpeurs français, le breton Warren Barguil, est exclu du Tour d'Espagne, par sa propre équipe. Il n'aurait pas attendu le leader supposé de Sunweb et est donc licencié pour "indiscipline".

Dans le monde du cyclisme, c'est du jamais vu. Le morbihannais Warren Barguil, meilleur grimpeur du Tour de France, vient d'être exclu de la Vuelta, le Tour d'Espagne, par sa propre équipe. Sunweb justifie cette décision dans un communiqué : "il est exclu pour indiscipline".

Les dirigeants de la formation hollandaise se reportent à la dernière étape courue ce vendredi. Warren Barguil n'aurait pas respecté les consignes de son directeur sportif en n'attendant pas Wilco Kelderman, victime d'une crevaison.

Le breton meilleur que son "leader"

Mais Kelderman est bien le leader supposé de l'équipe ! Car les résultats de Barguil sont meilleurs que les siens : le breton pointait, avant son exclusion, à la treizième place, à 1'40 de leader, trois secondes devant le néerlandais.

Warren Barguil ne fera plus partie de Sunweb la saison prochaine puisqu'il s'est engagé sous le couleurs de Fortuneo Oscaro. Mais la déception du cycliste doit être grande, car il est attaché à la Vuelta. Il y avait remporté deux étapes en 2013. C'est cette course qui l'avait fait connaître au grand public.

Le communiqué, en anglais, de Sunweb

"Team Sunweb have decided to withdraw Warren Barguil (...). He expressed that he did'nt race conform to the team's goal, wich left Team Sunweb with no other option than to take this decision. Working according to a team plan with clear goals is deeply anchored in the team’s way of working. Since 2008 this has been the basis of the gradual growth and success of Team Sunweb, therefore is a value that cannot be varied. The team appreciates Barguil’s openness about his motives at the Vuelta.

Barguil said: “I have to leave the Vuelta by the decision of the team. I feel very well and have good legs. I see myself in different a role and am eager to attack in the mountains, as I did in the Tour. The Vuelta is a great race and it is disappointing to leave but this is a decision from the team that I need to accept.”"