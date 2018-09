View this post on Instagram

Innsbruck Mes premières pensées vont vers Pierre Rolland, malade, et qui a dû déclarer forfait pour les Championnats du Monde sur route à Innsbruck dimanche prochain. Le sélectionneur national de l’équipe de France sur route professionnel Cyrille Guimard a fait appel à moi afin de palier à son forfait, et je tiens à le remercier pour la confiance accordée. Je vais retrouver le maillot de l’Equipe de France avec envie, ma motivation afin de servir ce groupe, honorer les couleurs de mon pays sur cette magnifique épreuve qu’est le Championnat du Monde. Le but étant de permettre à la France de décrocher la meilleure performance possible sur cette compétition. J’ai hâte que cette belle aventure débute avec l’ensemble des coureurs qui vont composer cette équipe de France : @alexandregeniez, , @alafpolak, Anthony Roux, @romainbardet, @rudymolard89, @thibaut.pinot et @tonygallopin. Rendez-vous en Autriche en fin de semaine prochaine. Merci de votre soutien. Warren