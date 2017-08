Warren Barguil signe dans l'équipe bretonne Fortuneo-Oscaro

Le Morbihannais Warren Barguil, meilleur grimpeur du dernier Tour de France, s'est engagé pour trois ans avec l'équipe cycliste bretonne, Fortuneo-Oscaro

C'est une recrue qui va donner une nouvelle envergure à l'équipe bretonne Fortuneo- Oscaro. Warren Barguil, meilleur grimpeur et dixième du dernier Tour de France, s'est engagé pour trois saisons avec l'équipe.

Laissé libre par sa formation allemande (Sunweb) malgré une dernière année de contrat, Warren Barguil sera le leader d'une équipe à qui il a déjà appartenu : il y a été stagiaire, avant de partir fin 2011.

Huitième place du classement par équipe du Tour de France.

Il semblerait que la fibre bretonne ai joué : "Je suis très heureux de rejoindre l'équipe Fortuneo-Oscaro, déclare Warren Barguil. J'ai observé la montée en puissance de l'équipe ces dernières années. Le dernier Tour de France le montre, il y a un collectif très solide et des individualités capables d'accrocher de très belles places à ce niveau de compétition. Emmanuel Hubert a l'ambition de faire encore grandir l'équipe avec un projet que je trouve excitant, consistant à aller chercher des résultats dans les plus grandes courses internationales, en conservant cet état d'esprit "familial". Emmanuel a compris comment je souhaitais fonctionner à l'image de ce que j'ai pu faire sur le dernier Tour de France : laisser parler mon tempérament naturel d'attaquant. Le projet que nous avons ensemble est à moyen terme, on va donc fonctionner étape par étape et ne pas changer les choses qui ont bien marché ! Par ailleurs, en rejoignant Fortuneo-Oscaro, j’intègre une équipe à l'ADN Breton, ajoute le courreur qui a déchainé les passions régionales sur la grande boucle. Inutile de dire que cela compte beaucoup également ! Dans la continuité de ma carrière je souhaitais un retour aux sources."

Degemer mat Warren Barguil ! Bienvenue Warren Barguil ! pic.twitter.com/lfyXUK3fRC — Team Fortuneo Oscaro (@FortuneoOscaro) August 2, 2017

Emmanuel Hubert sur France Bleu "Encore des recrues à venir"

Emmanuel Hubert, le manager général de Fortuneo-Oscaro, a commenté cette arrivée en direct sur France Bleu : "On a un réel projet. L'équipe va encore grandir. On va franchir un cap, et s'inscrire dans la durée."

Equipe continentale pro, la formation bretonne ne peut participer aux principaux tours que si elle est invitée. Ce qui a été le cas lors des quarte derniers Tour de France. Mais ce qui n'a pas été le cas pour le Tour d'Espagne, cet été. "Avec Warren, on aurait un peu moins de questions à se poser. Mais là n'est pas encore la question. Désormais, on veut faire grandir le groupe " explique Emmanuel Hubert.

Brice Feillu et Moinard équipiers

Barguil, 25 ans, pourra disposer d’équipiers comme l'expérimenté Brice Feillu, 16e du Tour de France 2017, ou le Normand Amaël Moinard, ex-équipier de Richie Porte avec l'équipe BMC. D'autres recrues seront annoncées.

Entre un coureur qui se rapproche de l'age où on dit que les cyclistes sont les plus matures, et une équipe ambitieuse, la rencontre était naturelle. Les deux parties revendiquent également une image bretonne qui a aidé au rapprochement. Emmanuel Hubert conclut : "le cyclisme international manque un peu de cet ADN sur lequel s'asseoir. Les grosses structures n'ont plus cet ADN. La venue de Warren chez nous a donc beaucoup de sens. "