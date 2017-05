Willy Perrocheau remporte les Boucles de la Marne

Le coureur Willy Perrocheau s'est imposé, samedi, sur les Boucles de la Marne le jour de ses 34 ans. La course compte pour la Coupe de France de division nationale 2. Pour la première fois, les cyclistes se sont élancés du parvis de la cathédrale de Reims pour rejoindre Châlons-en-Champagne.

Le Poitevin Willy Perrocheau, de l'équipe Team U Cube 17, a parcouru les 154 kilomètres d'asphalte brûlant entre Reims et Châlons-en-Champagne en 3h42, samedi 27 mai. Cette 14ème édition des Boucles de la Marne était particulièrement éprouvante, à cause d'un mercure flirtant avec les 30°C et d'un vent de face qui n'a laissé presque aucun répit aux coureurs. Ils étaient 120, vingt équipes de six, à prendre le départ de cette course qui compte pour la Coupe de France de division nationale 2. "Le peloton n'a jamais vraiment éclaté, on a pris 40 secondes sur le circuit final, mais de là à gagner, je n'y croyais pas trop", a commenté Willy Perrocheau à la descente du podium. "J'ai viré en 3ème position, j'ai déboîté et j'ai tenu jusqu'au bout", explique-t-il.

Une victoire le jour de son anniversaire

En plus de sa victoire, Willy Perrocheau fêtait aussi ses 34 ans. C'était donc une bonne surprise que cette coupe champenoise a, car si ce n'est pas la première qu'il participe à la course, c'est la première fois qu'il la remporte. Le maillot jaune n'a pas perdu de temps, il a quitté le Poitou-Charentes l'avant-veille, après sa journée de travail. Il a passé la nuit à Orléans avant de prendre la route pour Reims aux alentours de 6 heures, "mes collègues savent que je suis à ce niveau, ils s'arrangent pour me laisser partir",affirme-t-il. Quand il n'est pas sur un vélo, Willy Perrocheau s'occupe des espaces verts dans une commune : "il y avait un événement cette semaine, du coup j'ai manipulé des centaines de barrières en métal, ça a fait office d'entraînement physique quotidien".

Clément Patat, Willy Perrocheau et Florian Tessier, podium des Boucles de la Marne 2017 © Radio France - Florian Royer

Clément Patat à la deuxième place

Clément Patat, 23 ans, de l'équipe Team Peltrax, a remporté la deuxième place de la course et le maillot vert qui distingue le meilleur sprinteur. Il ignorait qu'il avait réalisé cette performance jusqu'à sa montée sur le podium. Le coureur, étudiant à Paris, a aussi souffert de la chaleur : "ce n'est pas le type de course le plus plaisant à courir, mais ça reste une bonne journée". La troisième place va à Florian Tessier, de l'équipe POC Côte de Lumière, également premier de la catégorie des moins de 23 ans.