Ni la pluie ni le froid n'ont gâché la fête à la 8e manche de Coupe du monde de cyclo-cross à Besançon

4 000 spectateurs ont assisté à la 8e manche de la Coupe du monde de cyclo-cross malgré la pluie et la neige. Victoire de Lucinda Brand chez les femmes et de Eli Iserbyt chez les hommes.

Ce n'est pas la pluie, ni le froid qui les a arrêtés. 4000 spectateurs ont répondu présents pour assister à la 8e manche de la Coupe du monde de cyclo-cross à la Malcombe à Besançon. L'Amicale cycliste bisontine qui organisait l'évènement tablait sur 4 000 spectateurs et se dit "très heureuse". 200 bénévoles étaient présents pour encadrer la compétition. C'était la première fois que l'Amicale organisait un évènement à portée internationale.

Des spectateurs venus en nombre

"Les spectateurs n'ont pas été refroidis par la météo", s'est félicité Pascal Orlandi, président de l'Amicale cycliste bisontine. "Une _belle ambiance_, même les Belges nous l'ont dit", s'amuse-t-il.

Les spectateurs n'auraient loupé l'évènement pour rien au monde, à l'image de Laurent. "C'est l'élite mondiale, le top du top !" Mathis, 16 ans, et ses amis sont arrivés dès 9h pour ne pas en perdre un miette. "On est des fans de cyclo-cross. Et puis voir un évènement comme ça sur une terre de vélo, ça fait plaisir."

Des courses spectaculaires

Le terrain, trempé et boueux, a donné du fil à retordre aux 200 cyclistes présents. 3km de parcours, très glissants, a vu quelques chutes comme celle du Belge Toon Aerts.

Des conditions qui n'ont pas vraiment créé de surprises. La Néerlandaise Lucinda Brand s'impose logiquement chez les femmes devant la Canadienne Maghalie Rochette et sa compatriote Denise Betsema.Brand signe son 8e succès de la saison, son 3e en Coupe du monde, où elle conforte sa première place au général.

Chez les hommes, c'était les Belges qui l'emportent. Eli Iserbyt devance Toon Aerts, le Néerlandais Lars Van Der Haar monte sur la 3e marche du podium.