Yvon Madiot, directeur sportif Groupama FDJ : "Si le Tour de France part, c'est que tout ira bien"

Décalée de deux mois, la Grande Boucle s'élancera le 29 août de Nice pour une arrivée à Paris le 20 septembre. Jamais dans l'histoire, le Tour de France ne s'est disputé si tard dans la saison mais l'épreuve est sauvée. Et c'est un soulagement pour le directeur sportif de Thibaut Pinot (Groupama FDJ), le Renazéen Yvon Madiot : "Un soulagement pour les coureurs, les équipes, les organisateurs, le public. C'est vrai, on a maintenant un calendrier mais le confinement n'est pas terminé, la crise n'est pas passée. Si le Tour de France s'élance fin août, c'est que tout va bien, pour tout le monde."

"C'est vraiment important qu'il y ait au moins le Tour de France"

Les courses cyclistes ne vont pas reprendre tout de suite, mais cette annonce de nouvelles dates pour le Tour de France offre des perspectives aux coureurs. Yvon Madiot : "Pour nous, c'est vraiment important qu'il y ait au moins le Tour de France. Pour une équipe française, un Tour d'Italie ou un Tour d'Espagne, c'est moins important. Économiquement, pour les équipes qui sont basées sur du sponsoring, c'est important que le Tour de France se déroule. Pour la pérennité des équipes et pour que le cyclisme puisse vivre."

Concernant ce report au mois de septembre, forcément, ce sera différent dit Yvon Madiot : "Oui, il y aura certainement moins de monde sur le bord des routes et devant sa télévision. Les gens seront au travail et les jeunes seront retournés à l'école. Mais on peut faire quand même une belle fête et redonner du sourire à beaucoup de monde."

Le parcours du Tour de France 2020 ne prévoit pas de passage des coureurs dans les Pays de la Loire.