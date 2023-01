Dakar : Le motard poitevin Charlie Herbst finit 33e, son meilleur résultat en 5 participations

Charlie Herbst peut souffler ! L'édition 2023 du Rallye Dakar s'est terminée ce dimanche 15 janvier 2023. Le motard poitevin, qui vient de fêter ses 30 ans, signe une très belle 33e place. Et ce n'est pas rien quand on sait à quel point la compétition est éprouvante (42 motards n'ont pas réussi à aller au bout cette année). C'est son meilleur résultat en cinq participations sur la mythique compétition en Arabie saoudite. Contraint à l’abandon en 2019, il avait terminé 43e en 2020, 35e en 2021 puis à nouveau 43e en 2022.

Faire encore mieux en 2024 ?

Le motard tire un bilan extrêmement positif de cette édition 2023. " On avait plein d'objectifs. Déjà de finir. Ce qu'on a fait. Et de faire mieux que 35e. C'est chose faite !", savoure le pilote avant d'ajouter : " cela donne envie de faire mieux l'année prochaine. Mais je ne sais pas encore où j'en serais dans un an. Pour le moment, on va prendre le temps de profiter et de fêter ça avec les copains ! "