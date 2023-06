EN IMAGES - 24 heures du Mans : 21 voitures en vente aux enchères

Vous rêvez de rouler dans une voiture des 24 heures du Mans ? C’est peut-être possible ! En effet, 21 voitures sont vendues aux enchères ce vendredi 9 juin par RM Sotheby’s. Elles ont bien sûr participé aux 24 heures du Mans. Ces voitures d’exception sont estimées entre 250 000 et 9 millions d’euros.

Outre les voitures, trois lots sont à vendre. Tout d’abord, le drapeau de l’ouverture des 24 heures du Mans en 1965. C’est l’année de la dernière victoire de Ferrari. Il est estimé à 35 000 euros. Ensuite, une combinaison aux couleurs de Rothmans portée par Jackie Ickx en 1985. Elle coûte entre 8 000 et 12 000 euros. Enfin, le show car 919 qui a été exposée au Porsch Experience Center du Mans évalué entre 80 000 et 120 000 euros.

La pièce maitresse : La Porsche 962 C

C’est la voiture la plus convoitée ! Et pour cause, c’est la première fois qu’une Porsche de l’époque est proposée dans une vente aux enchères publique. Aux couleurs de Rothmans, cette voiture est arrivée 5ème lors des 24 heures du Mans 1988. Elle est estimée à 1 131 475 euros. De plus, il n’existe que six voitures de ce type.

Le châssis de cette Porsche 962 a été piloté par Derek Bell, Al Holbert, Jacky Ickx, Klaus Ludwig, Jochen Mass, Vern Schuppan, Hans Stuck et Louis Krages ("John Winter") - © Radio France - Talitha Tiero

A gauche de la Porsche 962, se trouve la Jaguar XJR-12 LM. Elle est arrivée 4ème aux 24 heures du Mans 1991 conduite par Derek Warwick, John Nielsen et Andy Wallace © Radio France

La voiture la plus vieille de cette vente aux enchères est la Austin Martin LM 8 de 1932 de couleur verte. Son prix, entre 950 000 et 1 350 000 d’euros. Pour ce qui est de la plus récente, elle date de 2008. C’est la Saleen S7-R estimé à 1, 5 millions d’euros.

Cette Spyker C8 GT2-R a participé aux 24 heures du Mans en 2005. Elle est estimée entre 250 000 et 350 000 euros. © Radio France

La Ferrari F430 GTC (à droite) date de 2006, estimée entre 750 000 et 1 millions d'euros. La Jaguar XJ220 C LM (à gauche) de 1993, évaluée à 2 200 millions d'euros © Radio France

La Venturi 600 S-LM a été reconstruite après un accident lors des 24 heures du Mans 1993. Elle est estimée entre 300 000 et 400 000 euros © Radio France - Talitha Tiero

Des voitures qui font rêver

Les fans d’automobiles sont tous d’accord. Les voitures sont magnifiques mais beaucoup trop onéreuses surtout pour la maquette Porsche estimée entre 80 000 à 120 000 euros.

Mais alors qui sont les acheteurs de ces voitures d’exceptions ? « Des collectionneurs aguerrit qui ont déjà plusieurs véhicules de collections. Dans cette vente, les acheteurs veulent acquérir une part du patrimoine roulant et pourquoi pas utiliser ces voitures pour courir dans les compétitions historiques comme Le Mans Classic ». nous répond Benjamin Arnaud, directeur des ventes France de RM Sotheby’s