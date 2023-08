VIDÉO - Evénement exceptionnel au Pont du Gard : les équipes féminines et masculines en basket 3X3

Un évènement exceptionnel à compter d'aujourd'hui (jeudi) au Pont du Gard et jusqu'à samedi . Les meilleures équipes mondiales féminines de basket 3X3 s'affrontent aux pieds de l'aqueduc romain classé Unesco pour le women'séries. Les masculins de Marseille et de Paris participent dans le Gard à une étape de niveau challenger du world Tour. Pour les filles, le women's séries est une marche importante dans leur préparation en vue de la coupe d'Europe (5-7/09 Jérusalem) et bien sûr les jeux de Paris 2024 (26/07-11/08).

Les bleues sous la houlette de Yann Julien se sont entrainées cette semaine au centre sportif départemental de Méjannes-le-Clap avec une ambition certaine.

La réussite de l'équipement départemental

Le conseil départemental du Gard à l'intention "de faire de cet équipement, la vitrine du sport dans le Gard. Il a investit beaucoup d'argent dans ce centre sportif de Méjannes-le-Clap pour une remise à niveau y compris en matière d'hébergement des sportifs mais aussi de la restauration. 15 M€ et un premier signe, la venue de l'équipe féminine de basket 3X3, suivie des masculins.

