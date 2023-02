FC Nantes : plus de 150 journalistes accrédités pour le match contre la Juventus Turin

"C'est du jamais vu !"*confie à France Bleu Loire Océan, David Phelippeau, responsable du syndic de presse de Nantes et journaliste sportif à Ouest-France. "Habituellement, pour des matches de Ligue 1, on est à 30 ou 40 demandes d'accréditation aux journalistes". Un nombre qui double pour certaines grandes affiches : "Pour les matches pour des matchs du PSG, on est à 70, 80," Or là pour l'affiche contre la Juventus, en 1/16è de finale retour de l'Europa League : "on est à 150 demandes au moins pour les français". Un total auquel il faut ajouter la vingtaine de journalistes italiens.

Une tribune de presse agrandie sur demande de l'UEFA

Face à cet afflux, l'UEFA a demandé au FC Nantes d'augmenter la capacité d'accueil. "Une tribune, un compartiment supplémentaire a été installé pour les journalistes avec des tables".

Ce qui porte à environ 160, le nombre de places pour la presse lors de ce match qui entrera dans l'histoire du FC Nantes.