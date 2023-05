Football : le président de Bordeaux s'en est-il pris sur Twitter à l'arbitre nîmois Nicolas Rainville ?

Un message a été publié ce mercredi à 02h05 sur le compte Twitter du président des Girondins de Bordeaux. Il s'en prenait violemment à l'encontre de l'arbitre nîmois Nicolas Rainville qui dirigera ce vendredi 2 juin la rencontre décisive pour la montée en Ligue 1 entre Bordeaux et Rodez. "Dans le cul ! Mais on fera avec ! 42.000 personnes, il n'osera pas nous niquer". Ce tweet a ensuite été supprimé en début de matinée. Gérard Lopez nie en être l'auteur et affirme que son compte a été piraté.

Capture d'écran - HJ

Joint ce mercredi matin, Nicolas Rainville, qui s'est dit "surpris par ces propos", n'a pas souhaité s'exprimer plus amplement. Le Nîmois a dirigé deux fois les Girondins cette saison. Une fois à Bastia et une fois contre Saint-Etienne.