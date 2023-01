Football : tous les matches départementaux reportés ce week-end dans l'Indre

Il n'y a pas que les maillots des joueurs professionnels de La Berrichonne de Châteauroux qui resteront au vestiaire ce week-end. Après l'annonce de l'annulation du match contre Avranches , à cause de la neige et du gel qui sont tombés sur le stade Gaston Petit dans la semaine, c'est au tour des équipes départementales de devoir changer leurs plans.

ⓘ Publicité

Au moins 22 arrêtés municipaux

Le district de football de l'Indre s'est réuni ce vendredi matin : "Nous avons eu des remontées d'au moins 22 collectivités indriennes ayant pris des arrêtés pour interdire l'accès aux terrains synthétiques et en gazonnés" explique Marc Touchet, le président. Conséquences : entre 30 et 40% des matches prévus ce week-end, pour la dernière journée des matches allers, devaient être reportés. *"Ça nous bloquait forcément une journée dans l'avenir, alors on a pris la décision de reporter l'ensemble des rencontres des 21 et 22 janvier"****.

Cette décision ne concerne que les matches inter-départementaux. Concernant ceux qui devaient se tenir contre d'autres équipes de Centre-Val de Loire, la Ligue peut décider d'inverser les rencontres.

Pour le moment, la date de report de cette journée n'est pas connue ; plusieurs dates sont disponibles en février. La Commission se réunit mercredi 25 janvier pour décider, et communiquera auprès des clubs dans le courant de la semaine.