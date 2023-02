1/4 de finale de Coupe de France : Le TFC se méfie, Rodez tiraillé entre l'exploit et le maintien

Historiquement ce n'est pas vraiment un derby. La rivalité pour le TFC se situe plutôt du côté de Bordeaux. Mais c'est une très belle affiche en 1/4 de finale de Coupe de France ce mercredi soir dans un Stadium à guichets fermés. Un duel 100% occitan entre un TFC 11e de Ligue 1 et favori mais qui se méfie d'une équipe de Rodez tiraillée entre ses exploits en coupe et son maintien loin d'être acquis en Ligue 2.

Le TFC favori, 33.000 personnes au Stadium

Pour les Violets qui ont presque déjà acquis leur maintien pour leur retour dans l'élite, il y a un billet à aller chercher pour les demi-finales de la coupe de France. Ce qui confirmerait un peu plus un très beau retour au premier plan. Les Violets n'ont plus atteint le dernier carré de la compétition depuis 2009, et pourraient ainsi conjurer le sort. On se souvient encore qu'il y a deux ans Toulouse avait été éliminé en quart de finale de la coupe par les Haut-Savoyards de Rumilly Vallières en National 2 (4e division). Le match se jouera dans un Stadium à guichets fermés avec 33.000 personnes dont au moins 5.000 supporters ruthénois.

Rdv historique pour Rodez... samedi

Pour les Aveyronnais, c'est un moment historique. Les Ruthénois ont réalisé plusieurs exploits pour en arriver là, en s'imposant chez des clubs de Ligue 1 comme Monaco et Auxerre. Et pourtant, cette coupe est loin d'être une priorité vue leur situation en Ligue 2. Les joueurs du RAF sont actuellement bons derniers (20e) avec 5 points de retard sur le premier non relégable. Ce qui fait dire à leur entraineur, Didier Santini, que le match le plus important de la semaine c'est samedi soir à Niort (19e) en vue du maintien en 2e division. "Moi j'ai un quart de finale mais aussi une finale à jouer samedi. Donc pour le club c'est historique mais samedi c'est encore plus historique. Je ne veux perdre aucun des deux matches. On va montrer une belle image du club contre Toulouse, montrer pourquoi on est arrivé en quart en éliminant des clubs de Ligue 1 chez eux et tenter de les faire douter."

Rouault au repos, Ratao dans le groupe

Pour ce rendez-vous, le TFC devra faire sans son défenseur Anthony Rouault ménagé. Il n'est pas dans le groupe annoncé mardi soir. En revanche, l'attaquant brésilien Rafael Ratao, blessé le weekend dernier à la cuisse lors de la défaite à Reims, est présent dans le groupe mais il ne devrait pas être sur la feuille de match.

TFC - RAF, rendez-vous à 18h45 mercredi soir pour vivre la rencontre en intégralité sur France Bleu Occitanie.