1.500 spectateurs seulement pour le match Niort-Chambly

Niort reçoit Chambly pour la 2ème journée de Ligue 2 ce samedi à 19h. Première rencontre de la saison à René-Gaillard avec un huis clos partiel à cause de la situation sanitaire. Bonne nouvelle pour ceux qui ne pourront pas rentrer : le match est à vivre en direct sur France Bleu Poitou.

2ème journée de ligue 2. Après leur belle victoire à Guingamp en ouverture du championnat (1-0), les Chamois reçoivent Chambly ce samedi à 19h au stade René-Gaillard. Premier match officiel à domicile pour Niort depuis 5 mois... Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu, dans un stade qui sera loin d'être plein, en raison du contexte sanitaire. En effet, le club a décidé que la confrontation se déroulerait dans le cadre d'un huis clos partiel.

Seuls les abonnés et les partenaires seront autorisés à se rendre en tribunes. Aucune billetterie n'a été ouverte pour cette rencontre. Des spectateurs qui devront se présenter un peu plus tôt que d'habitude devant les grilles du stade, avec leur carte du club. Cela permettra une identification du public, obligatoire pour tracer les cas contacts en cas de contamination. Du gel hydro-alcoolique sera distribué à l'entrée et en tribunes. Port du masque obligatoire.

Sur le plan sportif, une bonne partie du groupe présent dans les Côtes d'Armor est reconduit. Sissoko, de retour de blessure, est toujours ménagé et sera encore absent au coup d'envoi.

Le groupe niortais

Allagbe, Leclercq / Yongwa, Moutachy, Passi, Paro, Kilama, Delguel / Kemen, Louiserre, Jacob, Doukansy, Bourhane, Renel / Ibnou Ba, Koyalipou, Baroan, Djigla.

Niort-Chambly, coup d'envoi à 19h. A vivre dès 18h45 sur France Bleu Poitou et francebleu.fr avec les commentaires de William Giraud et notre consultant Bruno Ahime.