100% Aiglons : ça sent bon la reprise !

Top départ ce lundi de la 15e saison de 100% Aiglons sur France Bleu Azur. Toujours entre 18h et 19h. Toujours avec passion ! L'été mouvementé du Gym, le mercato au ralentit, les matchs amicaux mitigés et le retour de Favre sont au programme. On attend vos avis en direct au 04.93.82.03.04 !

Putain 15 ans ! 100% Aiglons redémarre ce lundi soir sur France Bleu Azur et on vous attend nombreux pour lancer cette 15e saison. Et on ne va pas s'ennuyer pour ce premier épisode après cet été mouvementé marqué par le retour de Lucien Favre. Que doit viser le Gym selon vous cette saison ? Venez nous donner votre avis en direct entre 18h et 19h au 04.93.82.03.04.

Du nouveau cette saison !

Cette saison, en plus de la traditionnelle émission du lundi, on vous retrouve également tous les jours de la semaine du mardi au vendredi entre 18h et 18h30 avec des invités et des supporters pour parler de l'actualité de l'OGC Nice.

En studio vous retrouverez régulièrement le passionné et talentueux Benjamin. Supporter du Gym et futur journaliste, Benjamin intègre la Team foot France Bleu Azur aux côtés de Patrice Alberganti, Maxime Bacquié, Grégory Régnier et Victor Jutner. Autre nouveauté, on vous retrouvera en semaine après chaque match du Gym pour débriefer pendant une heure la rencontre, sur le même format que l'émission du lundi. En espérant avoir quelques belles soirées européennes à analyser !

Tous les matchs sont évidemment toujours à vivre en direct sur France Bleu Azur avec toujours 30 minutes d'avant-match et on vous attend dimanche à 12h30 pour la première de la saison à Toulouse. L'actu et les coulisses de l'OGC Nice, c'est également chaque matin dans la minute rouge et noire à 6h45 et 8h45. Des rendez-vous à retrouver en podcast sur notre appli ICI. Issa Nissa !