100% Aiglons fait sa rentrée ce lundi soir pour une 14e saison !

Au lendemain de la reprise de la Ligue 1 pour l'OGC Nice, l'émission 100% Aiglons fait sa rentrée ce lundi soir sur France Bleu Azur. Dès 18h avec notre consultant Patrice Alberganti et notre invité Fabrice Mauro, speaker de l'Allianz Riviera, on revient avec vous sur le match nul 0-0 contre Reims.

L'Allianz Rivera a retrouvé sa voix dimanche face à Reims. 100% Aiglons retrouve les siennes ce lundi. Votre émission consacrée à l'actu de l'OGC Nice revient dès 18h sur France Bleu Azur (103.8). Pendant une heure, en direct, on va débriefer cette première décevante de l'ère Galtier face aux Rémois (0-0). Avez-vous déjà vu la patte Galtier ? Voilà la question qu'on vous pose ce soir. On attend vos appels et vos réactions en direct ou sur nos réseaux sociaux. 04.93.82.03.04 pour nous appeler.

Fabrice Mauro invité ce lundi soir

Pour cette première de 100% Aiglons, c'est un homme heureux qu'on reçoit ce soir. Fabrice Mauro, speaker de l'Allianz Riviera, soulagé du retour du public. Plus de 18 000 spectateurs étaient présents en tribunes face à Reims. Fabrice Mauro vient nous raconter comment il a vécu ce retour à la normale pour lui. Autour de la table également ce soir, notre consultant Patrice Alberganti, qui entame sa 10e saison au côté de France Bleu Azur ! A ce soir !