100% Aiglons : RC Lens - OGC Nice

Les Aiglons ont fait sensation en s'imposant à Lens mercredi soir et en étant les premiers à prendre des points à Bollaert cette saison. Ce succès confirme la nouvelle dynamique du Gym, porté par son entraîneur Didier Digard. Son plan pour contrer le dauphin du PSG en Ligue 1 s'est déroulé sans accroc et ses joueurs ont joué sans complexe face aux Lensois, qui restaient sur dix victoires de suite à la maison.

ⓘ Publicité

Un succès qui a encore mis en lumière la solidité défensive de l'équipe, qui enchaîne un troisième match sans but encaissé. Et la confiance retrouvée de Gaétan Laborde, auteur de son deuxième but décisif en trois jours. L'arrivée de Terem Moffi pose la question de son utilisation et va permettre à Digard de varier les formules.

En fin d'émission on se projette évidemment sur ce nouveau choc à Marseille dimanche. Le derby de la Méditerranée, ce match qui s'annonce brûlant après la bataille sur le dossier Moffi. Vivement dimanche !