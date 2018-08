Nice, France

Le championnat de France de Ligue 1 a repris ce week-end. Et votre émission 100% Aiglons est de retour ce soir entre 18h et 19h, à la radio et sur francebleu.fr. L'actualité du club rouge et noir sera décryptée par les journalistes de la presse sportive et les auditeurs.

L'OGC Nice s'est incliné face au promu Reims (0-1) ce samedi à l'Allianz Riviera. Un premier revers pour le tout nouvel entraîneur du Gym, Patrick Vieira qui est devenu le troisième champion du monde 98 à s'asseoir sur un banc de Ligue 1. Les aiglons sont de retour à l'entraînement ce lundi pour préparer le déplacement à Caen. Le jeune attaquant lyonnais Myziane Maolida va s'engager avec le Gym à l'issue de sa visite médicale.

