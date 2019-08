100 % Aiglons revient ce lundi soir avec des nouveautés !

Après une pause estivale beaucoup trop longue à notre goût, on vous donne rendez-vous ce lundi soir à 18h sur France Bleu pour la reprise de 100 % aiglons. Des débats, des décryptages et des invités autour de l'actualité de l'OGC Nice. Et quelques nouveautés pour cette 12e saison !

Nice, France

L'OGC Nice a réussi sa rentrée samedi soir face à Amiens et montré l'exemple à toute la "team" de 100 % aiglons, qui fait elle aussi sa rentrée ce lundi soir à 18h sur France Bleu Azur. Cette 12e saison de votre émission sur l'actualité de l'OGC Nice revient avec toujours autant de passion mais aussi avec quelques nouveautés.

Le but de Dante ou le relâchement défensif ? C'est vous qui votez pour le débat de votre choix

Notre consultant foot Patrice Alberganti nous livrera tous les lundi son coup de coeur/coup de gueule sur le Gym. A 18h35 après le rappel de l'actualité, on échangera avec "l'aiglon du lundi", une personnalité liée à l'OGC Nice qui nous permettra de mieux comprendre ce qu'il se passe en coulisse ou de revenir sur un moment fort de l'histoire de notre club. Et puis vous, supporters du Gym, vous allez pouvoir décider de quoi vous avez envie de parler avec le "débat des aiglons". Vous votez directement sur la page facebook 100 % aiglons sur le thème que vous préférez et on débat ensuite tous ensemble à 18h50 du sujet qui a recueilli le plus de votes.

RDV à 18h le lundi à la radio, sur l'appli France Bleu ou en direct vidéo

En plus de pouvoir nous écouter sur France Bleu Azur, à la radio dans les Alpes Maritimes ou sur l'application France Bleu de votre smartphone partout dans le Monde, vous pouvez encore cette saison nous suivre en direct vidéo sur la page facebook France Bleu Azur. On a hâte de vous retrouver ce lundi soir et tout au long d'une saison qui s'annonce passionnante pour l'OGC Nice !