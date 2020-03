100% Aiglons S12 E28 : Xavier Lafaye - Anthony Scaramozzino

Pour débattre de ce point ramené de Gironde et du 3-4-3 aligné par Patrick Vieira, Vivien Seiller (journaliste) et Patrice Alberganti (consultant) étaient bien présents ce lundi soir à la table de 100% Aiglons, tout comme Xavier Lafaye. Niçois, champion de boxe thaïlandaise et aujourd'hui entraîneur de l'équipe de France de Boxe Thaï, il est supporter du Gym et il est venu nous parler également de la grande soirée Nice Fight Night qui se déroule samedi à la salle Leyrit de Nice.

Des nouvelles d'Anthony Scaramozzino

France Bleu Azur a également passé un coup de fil à Anthony Scaramozzino en fin d'émission. Formé à l'OGC Nice, le latéral gauche s'éclate cette saison à Boulogne-sur-Mer où il enchaîne les belles performances et les buts ! Auteur d'un cinquième pénalty vendredi dernier contre le Gazélec Ajaccio (4-1) il est venu nous parler de lui, du Gym et de sa possible reconversion.