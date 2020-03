100% Aiglons S12 E29 : Tony Kurbos

Alors que le coronavirus est en train de bousculer les calendriers sportifs, on a peut-être assisté samedi soir à la dernière rencontre de la saison devant un stade bien garni à l'Allianz Riviera. Le doublé de Kasper Dolberg a pemis au Gym de remporter un derby primordial dans la course à l'Europe. Le Gym est 6e, à 10 journées de la fin. Et si la 4e place détenue par Lille semble inaccessible, la 5e et la 6e place, qui pourraient être européennes si le PSG remporte au moins une des deux coupes, sont à la portée des Aiglons.

Pour débattre de ces chances européennes, de la fin de saison, des matchs à huis clos qui vont devenir la norme en Ligue 1 et du doublé de Kasper Dolberg, la team foot 100% Aiglons recevait ce lundi soir Tony Kurbos. Sa moustache et son but face au PSG en 1987 ont marqué les esprits. Interview à revoir ou à réécouter ici.