100% Aiglons S13 E27 - Didier Digard

Au lendemain du match nul ramené de Lorient, 100% Aiglons se demande ce lundi soir comment le Gym peut rendre cette fin de saison intéressante. Le Gym doit-il rester focaliser sur la course au maintien ? Faut-il ressortir le fameux "train Ineos" ? Et on entre dans le vestiaire avec Didier Digard.

Coincé en milieu de classement à neuf points de la zone rouge et de l'Europe, le Gym ne semble plus avoir grand chose à jouer et à espérer de cette fin de saison. Alors les Aiglons sont-ils déjà en vacances ? On en a débattu ce lundi soir dans 100% Aiglons avec William Humberset (Nice Matin), Patrice Alberganti (consultant France Bleu Azur), Maxime Bacquié (journaliste) et vous au standard.

"Je suis un soldat du club" Didier Digard

Dans la seconde partie de l'émission on entre dans le vestiaire du Gym avec Didier Digard, entraîneur adjoint d'Adrian Ursea. Comment s'est-il retrouvé là ? Comment se sent-il dans ce nouveau costume ? Et surtout comment explique-t-il que le groupe rouge et noire ne dégage pas la grinta qu'il incarnait lui lorsqu'il était capitaine ? L'ancien Aiglon (2010 - 2015) répond à toutes ces questions en direct et se projette sur l'avenir. "Je suis un soldat du club" a-t-il notamment déclaré.