Tous les lundis, on décrypte l'actualité de l'OGC Nice à la radio sur France Bleu Azur. Au menu ce lundi soir de 100% Aiglons : le nul (0-0) à Bordeaux, l'élimination en Europa League à Moscou, l'objectif Top 5, le match contre Lille ce vendredi.

Autour de Vivien Seiller et Damien Colombo : Alexandre Plumey et Jean-Baptiste Marie (France Bleu Azur), Vincent Villa (L'Equipe) et Laurent Barat.

REPLAY : 100% Aiglons du Lundi 26 Février 2018 (Saison 10, Episode 28) Copier

SONDAGE

SONDAGE 🔴⚫️

Dans la lutte au Top 5 avec Montpellier, Nantes, Rennes et Bordeaux, l’@ogcnice a un coup à jouer face à Lille, vendredi. Vous y croyez ? Débat et réponse dans #100aiglons ce lundi soir 18h-19h. #FBsport — France Bleu Azur (@francebleuazur) February 26, 2018

BARAT TACLE : La chronique de Laurent Barat