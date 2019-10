VIDÉO - 100% Aiglons Saison 12 Épisode 12

Vivien Seiller (journaliste), Matthieu Esposito (entraîneur OGC Nice féminines), Lisa Géhanne (animatrice), Maxime Bacquié (journaliste) et Patrice Alberganti (consultant)

Nice, France

Autour de la table de 100% Aiglons ce lundi soir, Patrice Alberganti (consultant), Vivien Seiller (journaliste), Maxime Bacquié (journaliste) et Matthieu Esposito (entraîneur de l'équipe féminine de l'OGC Nice). Les Aiglonnes souffrent en D2 féminine, un niveau qu'elles découvrent, mais elles s'accrochent et ont pris un point précieux dimanche dans la course au maintien.

Et comme chaque lundi dorénavant, le rappeur niçois Kaotik vient nous livrer son humeur en chanson sur l'actualité du Gym. Malgré la défaite, "Kao" veut rester positif.